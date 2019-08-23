know رابط الاستعلام عن تاريخ انتهاء صلاحية الاقامة 1440 برقم الإقامة عبر أبشر للجوازات

يبحث ملايين المغتربين المصريين والعرب ممن سافروا وهاجروا إلى الممكلة العربية السعودية عن رابط الاستعلام عن تاريخ انتهاء صلاحية الاقامة، فالإقامة هي التصريح القانوني للمكوث فى الدولة طبقاً للوائحها وقوانينها.

ونحن فى هذه المقالة فى “عرب نيوز” نكتب لكم لنوضح رابط الاستعلام عن تاريخ انتهاء الاقامة وكيفية تجديدها خطوة بخطوة، فتابعونا.

استعلام عن انتهاء الإقامة

وضعت المملكة العربية السعودية الكثير من الخطط والرؤى الاقتصادية من أجل رؤية 2030، وتزامنا مع هذا التطور قد تم تطور تكنولوجي في الكثير من الوزارات السعودية بحيث تقدم خدماتها بطرق تقنية، وتعد خدمة الإستعلام عن انتهاء الإقامة

من أكثر الخدمات التي أفادت ملايين المقيمين بالدولة.

الاستعلام عن تاريخ انتهاء صلاحية الاقامة

بذلت وزارة الداخلية السعودية جهوداً كبيرة ووضعت الكثير من الخطط لكي تصل إلى تقديم خدماتها للجمهور السعودي بشكل إلكتروني بسيط، فالآن ليس مطلوب منك الذهاب لمقر الوزارة، فقط تتطلب منك أن تتصل بشبكة الانترنت، والآن نوضح لك طريقة الاستعلام عن صلاحية الاقامة خطوة بخطوة كالتالى:

ادخل إلي بوابة أبشر التابعة لوزارة الداخلية السعودية.

التابعة لوزارة الداخلية السعودية. قم بالضغط على الخدمات الإلكترونية.

اكتب رقم الإقامة والرمز المرئى.

الان تظهر لك جميع البيانات الخاصة بإقامتك.

نتمنى أن نكون قدمنا لكم مقال مميز ومفصل،ونرجو ترك تعليق بالأسفل بأي سؤال أو استفسار، وسنرد عليكم فى أقرب وقت