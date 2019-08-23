شكرا لقرائتكم الكلية التقنية بطريف تعلن عن بدء استقبال طلبات الالتحاق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-08-23 الكلية التقنية بطريف تعلن عن بدء استقبال طلبات الالتحاق متابعات الخليج 365 - طريف أعلن فرع الكلية التقنية بطريف عن بدء استقبال طلبات الالتحاق بتخصصات السيارات والدعم الفني والإدارة المكتبية. Advertisements ودعت الكلية الراغبين الالتحاق بالدراسة ممن أنهوا الدراسة الثانوية مراجعة فرع الكلية الأحد القادم من الساعة الثامنة صباحاً. وأشارت الكلية التقنية في طريف إلى أن المقاعد محدودة والفرصة لمدة أسبوع فقط.









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