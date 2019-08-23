وفاة بريطاني اصطدم بجبل خلال مشاركته في «موسم السودة»

كشفت إمارة عسير، اليوم الخميس، ملابسات وفاة أحد المغامرين البريطانيين، أثناء ممارسة رياضة الطيران المجنح، ضمن فعاليات «موسم السودة».

وقالت إمارة عسير، إن المغامر البريطاني يتبع شركة «إكستريم» الرياضية، ويُدعى أنجيلو نيكو جروبيسيك (39 عامًا)، مشيرة إلى أن وفاته تعود إلى اصطدامه بأحد الجبال خلال مشاركته في استعراض «الطيران المجنح».

وباشرت فرق الدفاع المدني بمحافظة رجال ألمع، عند الساعة 11:47 من مساء أمس الأربعاء، بلاغًا عن سقوط أحد ممارسي رياضة الطيران المجنح خلال ممارسته الطيران، من الموقع المخصص لهذه الرياضة؛ ووقع في منطقة جبلية سحيقة ووعرة جدًا.

وقد عملت فرق الإنقاذ بالدفاع المدني على الوصول إلى موقع سقوط البريطاني، وتهيئة نقل الجثمان لمسافة ١٠٠ متر من المنحدرات الصخرية حتى أقرب نقطة، استطاع طيران الأمن التمركز فيها. ومن ثم عملت الطائرة على انتشاله إلى الأعلى ومواصلة الطيران إلى مستشفى عسير.

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وتابعت السفارة البريطانية بالرياض الحادثة، فيما قدمت الشكر للجهات المعنية في المنطقة على متابعتها الحادثة؛ وتقديم التسهيلات اللازمة لوصول ذوي الفقيد إلى المملكة العربية السعودية؛ تمهيدًا لإنهاء الإجراءات اللازمة ونقل الجثمان إلى بريطانيا.

وأفادت الشركة المشغلة بأن رياضة الطيران المجنح إحدى الرياضات المعتمدة ضمن موسم السودة؛ وأن الفريق الفني والرياضي عمل على كل الاستعدادات والإجراءات المتبعة قبل بدء الاستعراض، لافتة إلى أن تلك الإجراءات تتم بشكل مستمر؛ للتأكد من كل معايير السلامة، ومناسبة الأجواء والطقس للاستعراض.

وأشارت الشركة إلى أن «طائرة هليكوبتر أقلت خمسة من الممارسين للطيران المجنح من الجنسيات (النرويجية؛ الفرنسية؛ الإيطالية؛ الأسترالية؛ والخامس من الجنسية البريطانية، وهو الذي سقط؛ حيث انطلق بسرعة عالية تجاوزت 100 ميل/ساعة، إلا أنه لم يتمكن من تقدير المسافة في النزول السريع؛ ما تسبب في إحداث خلل في التوازن لم يمكنه من العودة للتحليق بالشكل الكافي والصحيح؛ ما تسبب في اصطدامه بأحد الجبال الوعرة قبل سقوطه.

وأفادت التقارير الأولية بأن الحادث عرضي، ووقع أثناء انطلاقه باتجاه المهبط المُعد لذلك بمحطة التليفريك برجال ألمع؛ حيث سقط بعد أن قطع مسافة بين نقطة انطلاقة ونقطة سقوطه تُقدر بـ2.5 كيلو متر تقريبًا. وقد جرى التنسيق مع الجهات الأمنية المختصة؛ لاستكمال الإجراءات اللازمة.