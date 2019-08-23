«إغاثي الملك سلمان» يوزّع 80 طن تمور على المحتاجين في عدد من دول العالم

وزَّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، 80 طنًا من التمور للمحتاجين في بعض دول العالم، بالتعاون مع أوقاف صالح عبدالعزيز الراجحي.

وأوضح الأمين العام لإدارة الأوقاف عبدالسلام بن صالح الراجحي، أن الإدارة وجدت كل التعاون والتنظيم من مركز الملك سلمان للإغاثة في تسلّم وشحن وتوزيع التمور على المحتاجين، منوهًا بعمل المركز المؤسسي المنظم.

ورفع الراجحي الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ولسمو ولي عهده الأمين، على الجهود الإغاثية الكبيرة والمتنوعة، التي يقدمها وطننا لإغاثة المسلمين في كل مكان وزمان.

وأكد الراجحي، أن ذلك سمة لقادة وولاة أمر هذه البلاد الطاهرة، كما قدَّم شكره لمركز الملك سلمان للإغاثة على جهوده المبذولة والمتميزة، داعيًا المولى الكريم أن يديم على المملكة العربية السعودية عزها ورخاءها وأمنها واستقرارها.