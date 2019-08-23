انهيار أسقف محال تجارية فوق شاحنة وقود بالطائف ومقتل قائدها

توفي سائق تريلا وقود بعد احتجازه؛ جراء ارتطام تريلا محملة بالوقود، وانهيار أسقف بعض المحال عليها.

وأعلنت المديرية العامة للدفاع المدني، عبر حسابها على موقع «تويتر»، أن «مدني الطائف، باشر حادث ارتطام شاحنة محملة بالوقود داخل محطة مهجورة؛ حيث أدى الارتطام إلى انهيار سقف بعض المحال التجارية على كبينة التريلا، وتسبب في احتجاز السائق، وتم إخراجه متوفى».