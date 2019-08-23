السفارة السعودية بتركيا تتابع التحقيق في تعرُّض مواطنيْن لإطلاق نار

زار سفير خادم الحرمين الشريفين لدى تركيا المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، اليوم الخميس، المواطن الذي يتلقى العلاج بأحد مستشفيات إسطنبول، والذي أصيب بإطلاق نار عليه وصديقه قبل أيام في تركيا.

ونقل السفير تمنيات القيادة الرشيدة له بالشفاء العاجل، فيما اطمأن على جودة الخدمات الطبية المقدمة له.

وأكَّد السفير حرص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين، الدائم على المواطنين أينما كانوا.

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وتقوم السفارة والقنصلية بالتنسيق مع السلطات التركية في إسطنبول بمتابعة التحقيق في القضية؛ حتى تقديم المعتدين للعدالة.

ووجَّهت السفارة السعودية في إسطنبول قبل أيام، تحذيرًا عاجلًا إلى المواطنين السعوديين الموجودين في تركيا بعدم ارتياد منطقتي (تقسيم - شيشلي)، وذلك بعد تعرض مواطنيْن أثناء وجودهما في أحد الكافيهات بمنطقة (شيشلي) في إسطنبول لاعتداء مسلح من قبل مجهولين؛ نتجت عن ذلك إصابة أحدهما بطلق ناري وسرقة أمتعتهما الشخصية.

وتحت عنوان «تحذير للمواطنين السعوديين الموجودين في إسطنبول»، قالت السفارة، في تغريدة عبر حسابها الرسمي في تويتر: «نظرًا لتعرُّض مواطنيْن أثناء وجودهما بأحد الكافيهات بمنطقة (شيشلي) في إسطنبول لاعتداء مسلح من قبل مجهولين؛ نتجت عن ذلك إصابة أحدهما بطلق ناري وسرقة أمتعتهما الشخصية؛ لذا تود السفارة إخبار المواطنين والمواطنات الموجودين في مدينة إسطنبول بأخذ الحيطة والحذر، كما تنصح بعدم ارتياد منطقتي (تقسيم - شيشلي) بعد غروب الشمس».