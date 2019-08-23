أمانة المدينة المنورة تنزع ملكية عقار لصالح مخططات الشوارع

أعلنت أمانة منطقة المدينة المنورة، صدور قرار من وزارة الشؤون البلدية والقروية، بالموافقة على نزع ملكية عقار من مواطن، لصالح عدة شوارع.

وأضافت أمانة المدينة، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أن قرار وزير الشؤون البلدية والقروية رقم 22670، القاضي بالموافقة على بدء إجراءات نزع جزء من ملكية عقار للمواطن «محمد عبدالله الفوزان»، لصالح عدة شوارع بالمخطط رقم (م / م / 906)؛ حيث إن الطريق المشار إليه من المشاريع الجديدة.

وأهابت أمانة منطقة المدينة المنورة، بالمواطن المشار إليه، مراجعة إدارة الأراضي والممتلكات، مصطحبًا معه صورة مصدقة من صك الملكية وصورة من بطاقة أحوال المالك.

يُشار إلى أن نظام «نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة»، ينص على أنه «يجوز للوزارات والمصالح الحكومية، وغيرها من الأجهزة ذوات الشخصية المعنوية العامة لقاء تعويض عادل، بعد التحقق من عدم توافر الأراضي والعقارات الحكومية، التي تفي بحاجة المشروع. ولا يجوز نزع ملكية عقار إلا لتنفيذ مشروع معتمد في الميزانية».

كما ينص النظام على أن «يصدر قرار الموافقة بالبدء في إجراءات نزع الملكية للمنفعة العامة من الوزير المختص أو رئيس المصلحة الحكومية أو مجلس إدارة الجهاز ذي الشخصية المعنوية العامة أو من يُنِيبوهم، على أن يُرفق بالقرار نسخة من مخطط المشروع المقترح نزع الملكية لأجل تنفيذه، وتبلغ البلديات وكتّاب العدل والجهات المختصة الأخرى بذلك».