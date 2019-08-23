سياسي / نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي يلتقي نائب رئيس بعثة الأمم المتحدة



طرابلس 21 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 22 أغسطس 2019 م واس

التقى نائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية عبدالسلام كاجمان، اليوم، نائب رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ستيفاني وليامز، لبحث المستجدات في ليبيا على الصعيدين السياسي والعسكري.

وجرى خلال اللقاء مناقشة جملة من الملاحظات على أداء البعثة الأممية في ليبيا، كما قدم كاجمان رؤية للمرحلة القادمة تتمثل في البدء بمشروع المصالحة الوطنية الشاملة.

وأكدت وليامز من جهتها سعي البعثة الأممية منذ بداية الحرب إلى إيقافها والجلوس على طاولة المفاوضات، مشيرة إلى جهود البعثة بالتواصل مع المجتمع الدولي لوضع حد للحرب في أقرب وقت ممكن.

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