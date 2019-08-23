الخريجي: القيادة حريصة دائماً على المواطنين أينما كانوا

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (أنقرة)أكد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى تركيا المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، حرص خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده، الدائم على المواطنين أينما كانوا.
جاء ذلك لدى زيارته أمس (الخميس)، المواطن الذي يتلقى العلاج في أحد مستشفيات إسطنبول، إثر إصابته بإطلاق النار عليه. ونقل الخريجي له تمنيات القيادة الرشيدة له بالشفاء العاجل، واطمأن على جودة الخدمات الطبية المقدمة له.
وتقوم السفارة والقنصلية بالتنسيق مع السلطات التركية في إسطنبول بمتابعة التحقيق في القضية حتى تقديم المعتدين للعدالة.
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