تدشين 3 كتب سعودية مترجمة للصينية

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (بكين) نظمت دار نشر جامعة بكين لإعداد المعلمين بالتعاون مع مركز البحوث والتواصل المعرفي بالرياض، وقسم اللغة العربية في جامعة بكين للدراسات الأجنبية أمس الأول، حفل إعلام «مشروع النشر الصيني السعودي.. مكتبة الصداقة الصينية

نظمت دار نشر جامعة بكين لإعداد المعلمين بالتعاون مع مركز البحوث والتواصل المعرفي بالرياض، وقسم اللغة العربية في جامعة بكين للدراسات الأجنبية أمس الأول، حفل إعلام «مشروع النشر الصيني السعودي.. مكتبة الصداقة الصينية السعودية »، وتدشين 3 كتب من الأدب الكلاسيكي السعودي إلى اللغة الصينية، بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية الصين الشعبية تركي الماضي، وعدد من المسؤولين. وقالت رئيسة تحرير دار نشر جامعة بكين لإعداد المعلمين لي يانهوي، إن بداية المشروع السعودي-الصيني هي الكتب الـ3 من الأدب الكلاسيكي السعودي، وهي: «ثمن التضحية» للكاتب حامد دمنهوري، ورواية «ثقب في رداء الليل» للكاتب إبراهيم الناصر الحميدان، والمجموعة القصصية «عرقٌ وطين» للكاتب عبدالرحمن الشاعر. فيما عبر السفير السعودي تركي الماضي، عن سعادته بهذه الخطوة الكبيرة والمهمة المتجسدة في نقل الأدب السعودي إلى اللغة الصينية العريقة، وعبر مؤسسات أكاديمية رفيعة المستوى في العاصمة بكين.

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