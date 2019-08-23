شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة جدة تطلق منهج «الإنجليزية» الجديد والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

دشن مدير جامعة جدة الدكتور عدنان الحميدان أمس (الخميس)، المنهج الجديد لمعهد اللغة الإنجليزية بالجامعة بالتعاون مع مؤسسة ناشيونال جيوغرافيك التعليمية، بحضور وكيل الجامعة الدكتور صالح المزعل وعدد من قيادات الجامعة، بمقر الجامعة الرئيسي للطالبات في الفيصلية. وثمن الحميدان التطوير في المنهج مقدماً شكره للعاملين بالمعهد للوصول للحوكمة والاستفادة من الخبرات العالمية، مؤكداً أن معهد اللغة الإنجليزية بجامعة جدة من القطاعات التي تتميز بالجودة وأن مخرجاته قد تكون الأفضل على مستوى جامعات المملكة التي تشبه جامعة جدة، بشهادة مركز «قياس» الذي أثبت ذلك التميز للمعهد، مشيداً بالتعاون مع مؤسسة ناشيونال جيوغرافيك التعليمية وتبنيهم مثل هذا العمل.

وكان حفل التدشين بدأ بعرض مرئي قدمه مدير معهد اللغة الإنجليزية بالجامعة الدكتور إبراهيم الصعدي استعرض فيه المنهج الجديد وأهدافه والشرائح التي يستهدفها مبيناً أن اعتماد المعهد منهجا جديدا يأتي في إطار التطوير المستمر ومجاراة العلم والسعي نحو الأفضل وبما يلبي الكفايات اللغوية ويحقق احتياجات الطلاب وخاصة طلاب السنة التحضيرية.