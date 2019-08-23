«الجوازات»: 150 ألف غرامة وسجن 7 أشهر لـ 3 مخالفين

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض) أصدرت المديرية العامة للجوازات من خلال لجانها الإدارية بجوازات منطقة القصيم، 3 قرارات إدارية بحق مواطنين ووافد مخالفين لتعليمات نظام الإقامة لقيامهم بنقل عدد من المتسللين. أصدرت المديرية العامة للجوازات من خلال لجانها الإدارية بجوازات منطقة القصيم، 3 قرارات إدارية بحق مواطنين ووافد مخالفين لتعليمات نظام الإقامة لقيامهم بنقل عدد من المتسللين. وتضمنت العقوبات المنفذة بحقهم التشهير والسجن والغرامة المالية؛ المواطن سعد محسن مسعد المطيري التشهير، والسجن شهر، ودفع غرامة 50.000 ريال، معاقبة المواطن عبدالله حسن عبيد الصعب بالتشهير، والسجن 15 شهراً، ودفع غرامة 50.000 ريال، ومعاقبة الوافد وليد علي عاطف بالتشهير، والسجن 6 أشهر، ودفع غرامة 50.000 ريال، والمطالبة قضائياً بمصادرة وسيلة النقل، والترحيل ومنعه من دخول المملكة.



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