شكرا لقرائتكم خبر عن جدة: إنذار 62 منشأة غذائية وإغلاق 12 محلاً والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

نفذت أمانة محافظة جدة، ممثلة في وكالة البلديات الفرعية حملة مشتركة على منشآت غذائية، شملت المطاعم والمطابخ خلال الفترة الأولى التي انطلقت في 17 ذي الحجة الجاري، وتستمر إلى منتصف محرم من العام القادم، وأسفرت الحملة عن مخالفة 62 محلًا، وإغلاق 12 محلًا و4 مطاعم، وإشعار 9 محلات ضمن 69 جولة رقابية، كما جازت 11 حظيرة مخالفة.

وأوضح وكيل الأمين للبلديات الفرعية المهندس محمد بن ابراهيم الزهراني، أنه جرى سحب 82 عينة غذائية وتسليمها للمختبر، فيما تم تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات للمخالفات البلدية بحق المنشآت المخالفة.