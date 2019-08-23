شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة الطائف تعلن المقبولين في 19 برنامج ماجستير والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الطائف)

أعلنت جامعة الطائف، ممثلة بعمادة الدراسات العليا أمس (الخميس)، عبر موقعها الإلكتروني أسماء المقبولين في 19 برنامجاً للماجستير، على الرابط (https://bit.ly/30rdcSs).

وأوضحت عمادة الدراسات العليا بجامعة الطائف، أن مطابقة بيانات المقبولين ودفع الرسوم الدراسية للفصل الدراسي الأول ستكون ابتداء من الأحد 24 ذي الحجة الجاري بمقر عمادة الدراسات العليا بشطري الطلاب والطالبات. من جهة ثانية، شاركت 6 طالبات من جامعة الطائف في رحلة الطالبات العلمية الدولية لطالبات الجامعات السعودية تحت مسمى رائدات الرؤية في ماليزيا، تحت إشراف عمادة شؤون الطلاب بالجامعة.

وسيستمر برنامج «رائدات الرؤية» 10 أيام، ويتضمن زيارة سفارة خادم الحرمين الشريفين في كوالالمبور، والتعرف على أبرز مهماتها وأنشطتها، إلى جانب زيارة عدد من المراكز العلمية والمتاحف والجامعات، منها جامعة مالايا وجامعة تناجا الوطنية وجامعه آسيا باسيفيك.

وتضمن البرنامج، الذي تشارك فيه 47 طالبة من 10 جامعات سعودية، المركز الوطني للبحوث التطبيقية وزارة شؤون المرأة والأسرة وتنمية المجتمع الماليزية.