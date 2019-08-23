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الجبير يبحث مع سفراء روسيا ومصر والهند الاهتمامات المشتركة

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير في مكتبه بديوان الوزارة بالرياض أمس (الخميس)، سفير روسيا الاتحادية لدى المملكة سيرجي كوزولوف.

وجرى خلال الاستقبال بحث العلاقات الثنائية، وعدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

كما استقبل الجبير سفير جمهورية الهند لدى المملكة أوصاف سعيد،

وجرى خلال الاستقبال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وعدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

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واستقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية وعضو مجلس الوزراء سفير جمهورية مصر العربية لدى المملكة ناصر حمدي.

وجرى خلال الاستقبال بحث العلاقات الثنائية المميزة بين البلدين الشقيقين، وعدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

كما استقبل الجبير، سفير جمهورية السودان لدى المملكة عبدالعظيم محمد الصادق، وسفير مملكة السويد لدى المملكة يان كنوتسون، اللذين حضرا لتوديعه بمناسبة انتهاء فترة عملهما سفيرين لبلديهما لدى المملكة.

وثمن الجبير الجهود الطيبة التي بذلها السفيران في توثيق وتعزيز علاقات التعاون الثنائي، متمنيًا لهما دوام التوفيق.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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