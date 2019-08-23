شكرا لقرائتكم خبر عن «التحالف»: إسقاط طائرتين مسيّرتين باتجاه خميس مشيط والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

أعلن المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف «تحالف دعم الشرعية في اليمن» العقيد الركن تركي المالكي، أن قوات التحالف تمكنت صباح أمس (الخميس) من اعتراض وإسقاط طائرتين بدون طيار (مسيّرة) أطلقتهما المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران من محافظة (عمران) باتجاه خميس مشيط.

وأوضح العقيد المالكي أن جميع محاولات المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من ايران بإطلاق الطائرات بدون طيار مصيرها الفشل. لافتا إلى أن التحالف يتخذ كافة الإجراءات العملياتية وأفضل ممارسات قواعد الاشتباك للتعامل مع هذه الطائرات لحماية المدنيين.

وبين أن المحاولات الإرهابية المتكررة تعبر عن حالة اليأس لدى هذه المليشيا الإرهابية وتؤكد إجرام وكلاء إيران بالمنطقة ومن يقف وراءها، كما أنها تؤكد حجم الخسائر بعناصرها الإرهابية، التي تزج بهم كل يوم في معركة خاسرة؛ ما سبب لها حالة من السخط الاجتماعي والشعبي.

وأكد استمرار قيادة القوات المشتركة للتحالف بتنفيذ الإجراءات الرادعة ضد هذه المليشيا الإرهابية لتحييد وتدمير هذه القدرات وبكل صرامة، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.