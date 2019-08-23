الراجحي وبيلو يبحثان التعاون الثنائي بين المملكة والفلبين

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)بحث وزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد سليمان الراجحي أمس الأول (الأربعاء)، في ديوان الوزارة بمدينة الرياض، مع وزير العمل والتوظيف الفلبيني سلفستر بيلو والوفد المرافق له عدداً من القضايا والموضوعات المشتركة، وسبل تعزيز التعاون الثنائي في مجال العمل بين المملكة وجمهورية الفلبين.
كما بحث الجانبان خلال اللقاء سبل تطوير آلية التعاون وتعزيز العلاقة الثنائية في مجال العمل والعمال بين البلدين، إضافة إلى مناقشة أوجه التعاون والموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين الجانبين.
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