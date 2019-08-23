السفير السعودي في لبنان والبعريني يناقشان المستجدات

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (بيروت) التقى سفير خادم الحرمين الشريفين في لبنان وليد عبدالله بخاري أمس (الخميس) في مقر السفارة في بيروت النائب اللبناني عضو كتلة تيار المستقبل وليد وجيه البعريني. وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية واستعراض المستجدات الراهنة محليا ودوليا.

التقى سفير خادم الحرمين الشريفين في لبنان وليد عبدالله بخاري أمس (الخميس) في مقر السفارة في بيروت النائب اللبناني عضو كتلة تيار المستقبل وليد وجيه البعريني. وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية واستعراض المستجدات الراهنة محليا ودوليا.

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