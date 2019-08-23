شكرا لقرائتكم خبر عن سفير المملكة ووزير دفاع النيجر يبحثان العلاقات الثنائية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (نيامي) التقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى النيجر تركي بن ناجي العلي في العاصمة نيامي وزير الدفاع النيجري كاللا موتاري. التقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى النيجر تركي بن ناجي العلي في العاصمة نيامي وزير الدفاع النيجري كاللا موتاري. وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تنميتها وتعزيزها في المجالات كافة.



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