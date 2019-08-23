شكرا لقرائتكم خبر عن 1000 هدية عينية للحجاج والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (مكة المكرمة) واصلت الإدارة العامة للشؤون الخدمية ممثلة بإدارة تطهير سجاد المسجد الحرام، ضمن حملة «خدمة الحاج والزائر وسام فخر لنا» في موسمها السابع توزيع الهدايا العينية على حجاج البيت الحرام. واصلت الإدارة العامة للشؤون الخدمية ممثلة بإدارة تطهير سجاد المسجد الحرام، ضمن حملة «خدمة الحاج والزائر وسام فخر لنا» في موسمها السابع توزيع الهدايا العينية على حجاج البيت الحرام. وأوضح الوكيل العام للإدارة عبدالله عسيري أنه تم توزيع 1000 هدية، تنوعت ما بين مظلات، وحقائب، وسجاد صلاة.



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