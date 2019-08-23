شكرا لقرائتكم خبر عن 287141 حاجا وصلوا طيبة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (المدينة المنورة)

بلغ إجمالي عدد الحجاج الذين وصلوا إلى المدينة المنورة بعد أدائهم مناسك الحج حتى مساء أمس 287141 حاجا، وفقاً للإحصاء اليومي لحركة قدوم ومغادرة الحجاج الذي تصدره لجنة الحج والزيارة بالمنطقة.

وبين الإحصاء أن 140934 حاجا غادروا المدينة في طريقهم إلى بلدانهم خلال الأيام الماضية عبر المنافذ الجوية والبرية.

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في حين بلغ إجمالي الحجاج المتبقين في المدينة أمس 146191 حاجا.

وأبرز الإحصاء نسبة الحجاج من حيث جنسياتهم، إذ تبيّن أن الحجاج الأكثر وجودا بالمدينة المنورة أمس هم من الجنسية الباكستانية.

وفيما يتواصل قدوم ضيوف البيت الحرام من مكة المكرمة، بعد أدائهم مناسك الحج، تكثّف الجهات الحكومية بالمدينة المنورة نشاطها لمتابعة انسيابية مغادرة الحجاج والزائرين إلى بلدانهم عبر مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي، والمنافذ البرية، وسط إجراءات ميسرة.