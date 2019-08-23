، العدالة يحقق المفاجأة .. أسكت الجمهور وخطف التعادل من فم الأهلي ،

محمد بن مسعود - الدمام - تمكن العدالة الصاعد حديثاً لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين من تحقيق أولى مفاجأة الدوري بخطفه نقطة التعادل من أمام مضيفه الأهلي بهدف لهدف في اللقاء الذي جمع الفريقين على أرض ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة لحساب الجولة الأولى.

سيطر فريق الأهلي على مجريات اللعب منذ بداية اللقاء وبدا واضحاً أن منافسه يعتمد خطة دفاع المنطقة من خلال تضييق المساحات والاعتماد على الهجمات المرتدة.

جاء أول تهديد حقيقي في المباراة بالدقيقة 8 عندما توغل عبدالفتاح عسيري داخل منطقة الجزاء قبل أن يسدد كرة طائشة خارج الخشبات الثلاثة، رد عليه الضيوف من هجمة مرتدة نفذها نجم الفريق تشارلز أندريا بمجهود فردي لكن تسديدته لم تشكل الخطر المنتظر على الحارس محمد العويس بالدقيقة 20.

وقبل نهاية الشوط الأول وبالتحديد في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع تمكن لاعبو الأهلي من ترجمة سيطرتهم إلى هدف التقدم حينما استطاع الصربي دانييل ألكسيتش أن يضع فريقه في المقدمة برأسية جميلة بعد متابعته لعرضية عبدالفتاح عسيري في مرمى أيمن المثلوثي وسط غفلة من دفاع العدالة.

دخل العدالة الشوط الثاني أكثر تصميماً على تعديل النتيجة وكان قريباً من ذلك في الدقيقة الثانية للشوط الثاني حينما أطلق تشارلز أندريا قذيفة صاروخية من على مشارف منطقة الجزاء كان لها محمد العويس بالمرصاد.

بعدها قدم لاعبو العدالة صحوة هجومية لإدراك التعادل وسنحت لهم فرصتين متتاليتين للتسجيل، الأولى كانت عبر تشارلز أندريا البعيد الذي حول عرضية راضي حسن خارج الخشبات الثلاثة على الرغم من غياب الرقابة الدفاعية عنه (72) وبعدها بلحظات أهدر ألو سيسي فرصة في غاية الخطورة عندما تابع بلمسة واحدة تمريرة أحمد الناظري التي أنقذها العويس ببراعة.

الدقيقة 88 أنصفت الضيوف وحملت الأفراح لجماهيره بتسجيل ألو سيسي هدف التعادل بطريقة جميلة بعدما تابع عرضية حسين أحمد الذي تلاعب بدفاع الأهلي قبل أن يمرر كرة لمسجل الهدف ليضعها بكعب قدمه في شباك العويس.