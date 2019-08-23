السعودية اليوم / الأزهر يؤكد موقفه الراسخ من عروبة القدس والتزامه بدعم الشعب الفلسطيني



القاهرة 21 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 22 أغسطس 2019 م واس

شدد الأزهر الشريف على موقفه الراسخ من عروبة القدس والتزامه التاريخي بدعم الشعب الفلسطيني.

وقال الأزهر في بيان أصدره اليوم بمناسبة ذكرى حريق المسجد الأقصى المبارك على يد متطرف إسرائيلي محتل، إن الأزهر الشريف يؤكد موقفه الثابت والراسخ من عروبة القدس الشريف، عاصمة الدولة الفلسطينية، ورفضه أية محاولات لتغيير هوية المدينة المقدسة بتراثها الإسلامي والمسيحي، كما يجدد التزامه التاريخي والأدبي والإنساني بدعم الشعب الفلسطيني في نضاله ضد الاحتلال الغاصب حتى يتحقق الحل العادل الذي ينشده الشرفاء والمخلصون، والذي يتلخص في إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.

وأشار إلى أن هذه الذكرى تأتي في ظل استمرار الاحتلال في محاولاته للمساس بقدسية أولى القبلتين وثالث الحرمين، وتهويد القدس الشريف، والاعتداء على المقدسات الإسلامية والمسيحية، ومواصلة التوسع الاستيطاني وابتلاع الأراضي ومصادرة الحقوق، ومخالفة قرارات الأمم المتحدة.

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