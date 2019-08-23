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بريطانيا تحقق مع بنك الريان القطري بتهمة الإرهاب

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2019-08-23

بريطانيا تحقق مع بنك الريان القطري بتهمة الإرهاب

متابعات الخليج 365 - متابعة

أكدت صحيفة تايمز البريطانية أن السلطات المالية في المملكة المتحدة فتحت تحقيقاً مع بنك الريان المملوك قطرياً في إطار قضايا غسل أموال.

وأشارت الصحيفة البريطانية، في مقال نشرته أمس الخميس، إلى فرض قيود معينة على عمليات بنك الريان، الذي يُعتبر أقدم مصرف إسلامي في بريطانيا، حتى اكتمال التحقيق بحقه والذي تجريه هيئة الإدارة المالية البريطانية.

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ونقل موقع روسيا اليوم أن الصحيفة البريطانية أعادت إلى الأذهان تقريراً سابقاً نشرته يفيد بأن حسابات عدد من الزبائن الماليين للبنك القطري في بعض المصارف الغربية تم تجميدها أو حجبها بسبب انتهاك قواعد الأمن.

وأوضحت تايمز أن الحسابات في بنك الريان مملوكة لمنظمة خيرية محظورة في الولايات المتحدة التي تعتبرها تنظيماً إرهابياً، ومسجداً كان أمينه على مدار وقت طويل عضواً في المكتب السياسي لحركة حماس، وداعية كراهية، قال حسب الصحيفة، على جميع المسلمين أن يكونوا إرهابيين.

وكشفت الصحيفة أن السلطات منعت البنك القطري فتح حسابات مالية لأي طرف مرتبط بمخاطر عالية للجرائم المالية الجنائية، ورفض طلبات فتح الحسابات من قبل الشخصيات التي تمثل أهمية سياسية وأقربائهم وشركائهم.





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