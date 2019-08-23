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انهيار طريق قنطان – تنومة بسبب الأمطار الغزيرة
متابعات الخليج 365 - تنومة
تسبّبت الأمطار الغزيرة، التي شهدتها محافظة تنومة مساء أمس الخميس، في انهيار طريق قنطان – تنومة.
وطالب الأهالي الجهات المعنية بوضع حد لهذه المعاناة، حيث وقف رئيس بلدية تنومة إبراهيم بن عبدالخالق الحفظي على الطريق، ووجّه بسرعة العمل على إصلاحه وإعادته إلى وضعه السابق.
في سياق متصل حذّر الدفاع المدني من حدوث حالات صعق كهربائي لا سمح الله في بعض المواقع التي تشهد تجمعاً للمياه.
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