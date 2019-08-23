، رئيس الشيشان يرحب بوفد المملكة في افتتاح أكبر جامع في أوروبا ،

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رحب رئيس جمهورية الشيشان رمضان أحمدوفيتش قديروف، بوفد المملكة العربية السعودية برئاسة وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، المشارك في افتتاح أكبر جامع في أوروبا "فخر المسلمين".
وفي التفاصيل، أكد الرئيس "قديروف" أن مشاركة المملكة بوفد رفيع المستوى تأتي في إطار حرص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان ــ حفظهما الله ــ على المشاركة الفاعلة في جميع المناسبات الدينية والمحافل الدولية انطلاقاً من رسالتها السامية في خدمة الإسلام والمسلمين وتجسيداً لدورها في دعم كل عمل يسهم في جمع الصف الإسلامي.
وقال إن المشاركة تأتي أيضاً لتأكيد العلاقات والروابط الأخوية بين البلدين والتي تقوم على أساس متين من رابطة الدين والأخوة الإسلامية، مشيداً بمواقف المملكة الدائمة لمختلف القضايا التي تجمع الصف الإسلامي وتنشر الوسطية والاعتدال وتحارب كل أشكال العنف والتطرف والإرهاب.
وشكر الرئيس الشيشاني جميع الوفود المشاركة من مختلف الدول العربية والإسلامية في مراسم الافتتاح التي تنطلق ــ بمشيئة الله تعالى ـــ صباح اليوم الجمعة، مبيناً أن هذا الجامع سيحمل رسالة المحبة والسلام ونشر قيم وسماحة الإسلام بعيداً عن كل أشكال العنف والتطرف والإرهاب التي تنافي تعاليم ديننا الحنيف.
وقدم التهنئة لقيادة المملكة بنجاح موسم الحج لهذا العام والذي كان استثنائياً، لافتاً إلى أن الدور الذي تقوم به المملكة في رعاية الحرمين الشريفين دور مشكور ومحل تقدير من جميع المسلمين بالعالم، سائلاً الله تعالى أن يجمع كلمة المسلمين على الخير والمحبة، وأن يتقبل من الحجاج حجهم وصالح أعمالهم.
رئيس الشيشان يرحب بوفد المملكة في افتتاح أكبر جامع في أوروباعبدالله العنزي الخليج 365 2019-08-23
رحب رئيس جمهورية الشيشان رمضان أحمدوفيتش قديروف، بوفد المملكة العربية السعودية برئاسة وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، المشارك في افتتاح أكبر جامع في أوروبا "فخر المسلمين".
وفي التفاصيل، أكد الرئيس "قديروف" أن مشاركة المملكة بوفد رفيع المستوى تأتي في إطار حرص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان ــ حفظهما الله ــ على المشاركة الفاعلة في جميع المناسبات الدينية والمحافل الدولية انطلاقاً من رسالتها السامية في خدمة الإسلام والمسلمين وتجسيداً لدورها في دعم كل عمل يسهم في جمع الصف الإسلامي.
وقال إن المشاركة تأتي أيضاً لتأكيد العلاقات والروابط الأخوية بين البلدين والتي تقوم على أساس متين من رابطة الدين والأخوة الإسلامية، مشيداً بمواقف المملكة الدائمة لمختلف القضايا التي تجمع الصف الإسلامي وتنشر الوسطية والاعتدال وتحارب كل أشكال العنف والتطرف والإرهاب.
وشكر الرئيس الشيشاني جميع الوفود المشاركة من مختلف الدول العربية والإسلامية في مراسم الافتتاح التي تنطلق ــ بمشيئة الله تعالى ـــ صباح اليوم الجمعة، مبيناً أن هذا الجامع سيحمل رسالة المحبة والسلام ونشر قيم وسماحة الإسلام بعيداً عن كل أشكال العنف والتطرف والإرهاب التي تنافي تعاليم ديننا الحنيف.
وقدم التهنئة لقيادة المملكة بنجاح موسم الحج لهذا العام والذي كان استثنائياً، لافتاً إلى أن الدور الذي تقوم به المملكة في رعاية الحرمين الشريفين دور مشكور ومحل تقدير من جميع المسلمين بالعالم، سائلاً الله تعالى أن يجمع كلمة المسلمين على الخير والمحبة، وأن يتقبل من الحجاج حجهم وصالح أعمالهم.
23 أغسطس 2019 - 22 ذو الحجة 1440
01:45 AM
نوه بمواقف السعودية بمختلف القضايا التي تجمع الصف الإسلامي
رحب رئيس جمهورية الشيشان رمضان أحمدوفيتش قديروف، بوفد المملكة العربية السعودية برئاسة وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، المشارك في افتتاح أكبر جامع في أوروبا "فخر المسلمين".
وفي التفاصيل، أكد الرئيس "قديروف" أن مشاركة المملكة بوفد رفيع المستوى تأتي في إطار حرص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان ــ حفظهما الله ــ على المشاركة الفاعلة في جميع المناسبات الدينية والمحافل الدولية انطلاقاً من رسالتها السامية في خدمة الإسلام والمسلمين وتجسيداً لدورها في دعم كل عمل يسهم في جمع الصف الإسلامي.
وقال إن المشاركة تأتي أيضاً لتأكيد العلاقات والروابط الأخوية بين البلدين والتي تقوم على أساس متين من رابطة الدين والأخوة الإسلامية، مشيداً بمواقف المملكة الدائمة لمختلف القضايا التي تجمع الصف الإسلامي وتنشر الوسطية والاعتدال وتحارب كل أشكال العنف والتطرف والإرهاب.
وشكر الرئيس الشيشاني جميع الوفود المشاركة من مختلف الدول العربية والإسلامية في مراسم الافتتاح التي تنطلق ــ بمشيئة الله تعالى ـــ صباح اليوم الجمعة، مبيناً أن هذا الجامع سيحمل رسالة المحبة والسلام ونشر قيم وسماحة الإسلام بعيداً عن كل أشكال العنف والتطرف والإرهاب التي تنافي تعاليم ديننا الحنيف.
وقدم التهنئة لقيادة المملكة بنجاح موسم الحج لهذا العام والذي كان استثنائياً، لافتاً إلى أن الدور الذي تقوم به المملكة في رعاية الحرمين الشريفين دور مشكور ومحل تقدير من جميع المسلمين بالعالم، سائلاً الله تعالى أن يجمع كلمة المسلمين على الخير والمحبة، وأن يتقبل من الحجاج حجهم وصالح أعمالهم.
، رئيس الشيشان يرحب بوفد المملكة في افتتاح أكبر جامع في أوروبا ،
المصدر : الخليج 365
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