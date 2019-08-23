“ألف مبروك” هنا رابط أسماء ال76 المترشحين والمترشحات ممن اجتازوا المقابلات الشخصية...

متابعينا الأعزاء من خلال موقعنا المتميز على الدوام عرب فور نيوز، في المملكة العربية السعودية يسعدنا اللقاء بكم اليوم من خلال هذا المقال، عن أسماء المترشحين والمترشحات لوظائف وزارة النقل السعودية، ممن اجتازوا المقابلات الشخصية، وهذا الموضوع كثر البحث عنه منذ أن أعلن عن الأسماء على شبكة الإنترنت للتعرف على الأسماء، ونحن من خلال هذا المقال سنعلن لكم رابط المترشحين الرجال، وكذلك رابط المترشحات النساء، وأيضاً موعد الكشف الطبي المطلوب لاستكمال أجراءات التوظيف.

أعلنت اليوم وزارة النقل في المملكة العربية السعودية عن أسماء المترشحين والمترشحات، ممن اجتازوا المقابلات الشخصية للتعين بالوظائف الإدارية، التي كانت قد أعلنت عنها الوزارة خلال الفترة السابقة.

رابط أسماء المترشحين والمترشحات في الوظائف لوزارة النقل

كشفت اليوم وزارة النقل عن ممن أجتازوا المقابلات الشخصية لوظائف وزارة النقل التي كانت قد أعلنت عنها في الوقت السابق وجاءت الأسماء كالأتي.

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أسمار المرشحين الرجال

أسماء المرشحات النساء

تعرف على موعد الكشف الطبي للمترشحين من الرجال والنساء

دعت وزارة النقل المترشحين والمترشحات، على الوظائف المذكورة أسمائهم، إلي أجراء الكشف الطبي وفق ألية وزارة الخدمة المدنية، الذي سيبدأ اليوم وينتهي يوم الخميس الموافق 6/1/1440 هجري 5/9/2019 ميلادي، وشددت الوزارة على أن عدم الكشف الطبي أو التأخير عن الموعد المذكور أعلاة، يعتبر تنازلاً من المترشحين عن الوظيفة.

وفي نهاية المقال تتمنى أسرة موقعنا عرب نيوز التوفيق لمن وقع عليهم الاختيار للوظائف.