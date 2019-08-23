شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل .. تطور خطير.. قناة ”سكاي نيوز” الاماراتية تنقلب على الشرعية وتطلق توصيفاً جديداً لمعركة عتق بشبوة..! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - في تطور خطير، وصفت قناة "سكاي نيوز عربية" التابعة لدولة الامارات، المعركة الدائرة في عتق بين الحكومة الشرعية والمتمردين المدعومين من الامارات بأنها بين عناصر مسلحة تابعة لحزب الإصلاح وقوات النخبة الشبوانية.

وحسب ما جاء في موقع "سكاي نيوز" عن شهود عيان إن اشتباكات عنيفة تجددت بين قوات المجلس الانتقالي الجنوبي والنخبة الشبوانية مع عناصر مسلحة تابعة لحزب الإصلاح شرقي مدينة عتق مركز محافظة شبوة جنوبي اليمن.

وذكرت مصادر أمنية أن قوات الانتقالي سيطرت على نقطة الجلفور على المدخل الشرقي للمدينة إضافة إلى معسكر القوات المشتركة