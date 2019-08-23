شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل إحكام السيطرة على مدينة عتق بمحافظة شبوة .. ومسؤول بارز يزف بشارات النصر (آخر التطورات) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - سيطرت قوات الجيش اليمني على مدينة عتق عاصمة محافظة شبوة عقب اشتباكات عنيفة مع المليشيات المدعومة من الإمارات.

وأكد وزير النقل اليمني، صالح الجبوانب، في تصريحات تابعها "ناس تايمز" أن "قوات الجيش الوطني تسيطر على الموقف في مدينة عتق بشبوة رغم شدة المواجهة".

وأضاف: "قوات الجيش تسطر ملحمة بعتق دفاعا عن الأرض والعرض ضد أطماع الإمارات في التوسع والسيطرة".





إلى ذلك انسحبت القوات السعودية من مطار عتق بعد مغادرة اللجنة السعودية عقب اجتماع مع قيادات السلطة المحلية والمليشيات التابعة للإمارات في المحافظة.

من جانبها قالت مصادر محلية أن قتلى وجرحى سقطوا خلال المواجهات التي تشهدها الآن مدينة عتق عاصمة محافظة شبوة.

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وأضافت المصادر أن الاشتباكات توسعت ودخلت الأسلحة الثقيلة في المعركة وتم إحراق معدات عسكرية اثناء المواجهات.

وتدور في هذه الأثناء اشتباكات عنيفة بين “النخبة الشبوانية” والقوات التابعة للحكومة الشرعية من جهة أخرى، في شارع درهم ومحيط السنترال وسط مدينة عتق.

كما امتدت الاشتباكات إلى المدخل الشرقي لمدينة عتق، ومحيط الإدارة المحلية والمركز الثقافي، وبالقرب من مطار عتق العسكري.

وذكرت الأنباء أن المعارك على أشدها وأن الانفجارات تهز مدينة عتق، وسط تعزيزات مكثفة تصل الطرفين. كما أفادت المصادر عن تحليق لطيران التحالف مع احتدام المعارك في عتق.

كما كانت الأنباء قد تحدثت عن وساطة قبلية وعسكرية لاحتواء الموقف، لكن الجهود فشلت، بحسب المصادر.