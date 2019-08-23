شكرا لقرائتكم خبر عن (صور جريئة) في أحدث جلسة تصوير لـ‘‘غادة عبدالرزاق’’ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نشرت الفنانة غادة عبد الرازق، عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات إنستجرام ، صورا من أحدث جلسة تصوير جديدة، خضعت لها.

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وظهرت غادة عبد الرازق، خلال الصور، بإطلالتين، مختلفتين، حيث أطلت ببدلة “كاروهات” بلوني الزيتي، والرصاصي، مع “توب” ذهبي لامع، وأطلت أيضا بفستان جلد لونه زيتى .

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يذكر أن آخر أعمال غادة عبد الرازق ، كان مسلسل “حدوتة مُرة” وشاركها البطولة مجدى كامل، أحمد صفوت، عبد الرحمن أبو زهرة، محمد شاهين،عايدة رياض، وإخراج ياسمين أحمد ، وتم عرضه بالموسم الرمضاني الماضي .