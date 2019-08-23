شكرا لقرائتكم خبر عن (صور جريئة) في أحدث جلسة تصوير لـ‘‘غادة عبدالرزاق’’ والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - نشرت الفنانة غادة عبد الرازق، عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات إنستجرام ، صورا من أحدث جلسة تصوير جديدة، خضعت لها.
وظهرت غادة عبد الرازق، خلال الصور، بإطلالتين، مختلفتين، حيث أطلت ببدلة “كاروهات” بلوني الزيتي، والرصاصي، مع “توب” ذهبي لامع، وأطلت أيضا بفستان جلد لونه زيتى .
يذكر أن آخر أعمال غادة عبد الرازق ، كان مسلسل “حدوتة مُرة” وشاركها البطولة مجدى كامل، أحمد صفوت، عبد الرحمن أبو زهرة، محمد شاهين،عايدة رياض، وإخراج ياسمين أحمد ، وتم عرضه بالموسم الرمضاني الماضي .
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