شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات ترد على حكومة هادي: لن نسمح بعودة معسكرات الشرعية إلى جنوب اليمن.. كلام نهائي أفهمتم؟! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - هاجم المحلل العسكري الاماراتي خلفان الكعبي، الحكومة الشرعية اليمنية، بعد تصعيدها تجاه الإمارات، على خلفية دعمها للمجلس الانتقالي الجنوبي. وأضاف الكعبي، أنه لن يتم السماح بعودة معسكرات الحكومة الشرعية إلى محافظات الجنوب. Advertisements وقال الكعبي، أن هذا القرار كلام نهائي داعيا الحكومة الشرعية إلى فهم ذلك. وشبه الكعبي الحكومة الشرعية بالحوثيين. واضاف بالقول :” الشرعية تقليدا لأسيادهم الحوثة في المؤتمرات السابقة يعلنون امتناعهم عن حضور حوار جدة لا أدري ماهي انجازاتكم، ومن انتم حتى تمتنعون عن حضور حوار دعا له التحالف، ستحضرون صاغرون، الأفضل أن تحضروا، الجنوب لن يقبل جحافلكم وميليشياتكم كلام نهائي أفهمتم”.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الإمارات ترد على حكومة هادي: لن نسمح بعودة معسكرات الشرعية إلى جنوب اليمن.. كلام نهائي أفهمتم؟! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة اليمن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.