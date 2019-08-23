“العمل والتنمية” تُصدر قرارًا بتحويل فريق تطوعي إلى جمعية للإنقاذ والإغاثة

أصدر وزير العمل والتنمية الاجتماعية قرارًا يقضي بالموافقة على طلب تأسيس جمعية سواعد» جازان للإنقاذ والإغاثة. وتعتبر هذه الجمعية الأولى من نوعها كجمعية متخصصة في مجال الإنقاذ بمنطقة جازان. وتمت الموافقة على تشكيل مجلس إدارة جمعية «سواعد» جازان للإنقاذ والإغاثة، برئاسة حسن بن أحمد الجعفري، ونائبه سمير بن عبدالله الغامدي، وأمين الصندوق يحيى بن قاسم الأمير، وعضوية كل من: حيدر بن أحمد السفياني وعمر بن عبدالله الشافعي.

وقبل إنشاء الجمعية كان هناك فريق تطوعي ساهم مع الدفاع المدني والهلال الأحمر في الكثير من الحوادث وموسم العمرة والحج، وتجاوز عدد أعضائه الـ٢٠٠ عضو. وجاء هذا القرار تماشيًّا مع رؤية المملكة ٢٠٣٠ بدعم المتطوعين وزيادة العدد إلى مليون متطوع، والأهداف التي تضمنتها الموافقة الصادرة من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.