مدير الخطوط السعودية يعزي ذوي المضيفة المتوفاة.. ويطمئن على صحة زميلاتها المصابات -صور

زار مدير عام الخطوط السعودية صالح الجاسر أسرة المضيفة التي توفيت في الحـادث المروري الذي تعرضت له حافلة تقلّ عدداً من المضيفات في الرياض.

وقدم الجاسر وعدد من مسؤولي الخطوط السعودية العزاء لأسرة المضيفة، داعين الله أن يتغمدها بالرحمة والمغفرة. كما اطمأن الجاسر على المضيفات المصابات في الحـادث المروري، متمنياً لهنّ الشفاء العاجل.