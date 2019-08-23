زار مدير عام الخطوط السعودية صالح الجاسر أسرة المضيفة التي توفيت في الحـادث المروري الذي تعرضت له حافلة تقلّ عدداً من المضيفات في الرياض.
وقدم الجاسر وعدد من مسؤولي الخطوط السعودية العزاء لأسرة المضيفة، داعين الله أن يتغمدها بالرحمة والمغفرة. كما اطمأن الجاسر على المضيفات المصابات في الحـادث المروري، متمنياً لهنّ الشفاء العاجل.
كانت هذه تفاصيل خبر مدير الخطوط السعودية يعزي ذوي المضيفة المتوفاة.. ويطمئن على صحة زميلاتها المصابات -صور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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