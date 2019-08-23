باشر فرق الدفاع المدني بالطائف حادث ارتطام تريلا محملة بالوقود داخل محطة مهجورة أدى إلى انهيار سقف بعض المحال التجارية على كابينة التريلا. وأضافت المديرية العامة للدفاع المدني، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أن الحادث تسبب في احتجاز السائق، وتم إخراجه متوفياً نسأل الله أن يتغمده برحمته.

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كانت هذه تفاصيل خبر صور.. ارتطام تريلا بمحطة مهجورة يقتل سائقها ويهدم سقف محلات بالطائف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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