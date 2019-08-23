“شركة المياه” ترد على ما عرضه برنامج تلفزيوني حول خطورة مشروع الصرف الصحي بنجران على...

أكدت شركة المياه الوطنية عدم دقة ما عرضه برنامج تلفزيوني عن خطورة تمديدات مياه الصرف الصحي التي يجري تنفيذها في نجران على البيئة. وأوضحت أن مشروع تنفيذ الخطوط الفرعية والرئيسية الناقلة للصرف الصحي بمدينة نجران يمر بمحاذاة حد وادي نجران الجنوبي. وأشارت إلى أن المشروع يأخذ أعلى معايير الجودة في الاعتبار ويسير وفق الدراسات الهيدرولوجية للوادي لضمان حماية الخط من الجرف والنحر، كما أنه بعيد عن أملاك المواطنين.

وأكدت شركة المياه أنها زادت أعماق الأنابيب ورفعت غرف التفتيش بطول 2.22 متر فوق سطح الأرض لمنع تسرب المياه داخلها، كما وضعت أغطية مانعة للتسرب من الأنابيب وإليها. ولفتت الشركة كذلك إلى أن الأنابيب مصنوعة من الألياف الزجاجية المقواة، وجرى كذلك تغليف المواسير المتعامدة مع مجرى السيل بالخرسانة المسلحة والعادية بكامل طول الخط لحمايتها وتدعيمها ورفع مستوى تحملها لمخاطر الجرف أو النحر.