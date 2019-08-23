أكدت شركة المياه الوطنية عدم دقة ما عرضه برنامج تلفزيوني عن خطورة تمديدات مياه الصرف الصحي التي يجري تنفيذها في نجران على البيئة. وأوضحت أن مشروع تنفيذ الخطوط الفرعية والرئيسية الناقلة للصرف الصحي بمدينة نجران يمر بمحاذاة حد وادي نجران الجنوبي. وأشارت إلى أن المشروع يأخذ أعلى معايير الجودة في الاعتبار ويسير وفق الدراسات الهيدرولوجية للوادي لضمان حماية الخط من الجرف والنحر، كما أنه بعيد عن أملاك المواطنين.
وأكدت شركة المياه أنها زادت أعماق الأنابيب ورفعت غرف التفتيش بطول 2.22 متر فوق سطح الأرض لمنع تسرب المياه داخلها، كما وضعت أغطية مانعة للتسرب من الأنابيب وإليها. ولفتت الشركة كذلك إلى أن الأنابيب مصنوعة من الألياف الزجاجية المقواة، وجرى كذلك تغليف المواسير المتعامدة مع مجرى السيل بالخرسانة المسلحة والعادية بكامل طول الخط لحمايتها وتدعيمها ورفع مستوى تحملها لمخاطر الجرف أو النحر.
كانت هذه تفاصيل خبر “شركة المياه” ترد على ما عرضه برنامج تلفزيوني حول خطورة مشروع الصرف الصحي بنجران على... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مزمز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.