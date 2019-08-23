ميدالية استحقاق لـ143 مواطنا تبرعوا بالدم 10 مرات

وتمنح هذه الميدالية بأمر ملكي للمتبرعين بالدم، وتعد أحد الأوسمة الملكية السعودية.
وتمنح للمدنيين بأمر ملكي تقديراً لمن قدم خدمات كبرى للدولة أو لإحدى مؤسساتها، أو قام بخدمات أو أعمال ذات قيمة معنوية مهمة، وهي تشتمل على 3 درجات: الأولى مذهبة، والثانية فضية، والثالثة برونزية.
وتكون الميدالية من المعدن مُستديرة الشكل قطر دائرتِها 35 ملم، ويشتمل وجه الميدالية على دائرة من الميناء الخضراء مُحاطة بخط، توشح في أعلاها بخيوط ويُكتب في أسفلِها عبارة «المملكة العربية السعودية»، ويُكتب وسط دائرة الميناء الخضراء عبارة «الاستِحقاق».
تُعلق الميدالية بشريطة من القماش الموشح طولها 55 ملم وعرضِها 35 ملم ذات لون أبيض في الوسط ولون أخضر في كُلٍ مِن الجانبين بشكل عمودي مرتبطتين بحلقة تُمثل العقال. ويُطرز الشعار السعودي في وسط الخط العمودي الأبيض.
للتفريق بين الدرجات يُرسم الشعار وتُكتب العبارات والخيوط التي توشح الميدالية للدرجة الأولى: باللون الذهبي، وللدرجة الثانية: باللون الفضي، وللدرجة الثالثة: باللون البرونزي.
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