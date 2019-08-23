افتتاح وتأسيس 21 مشروعا صحيا بالجوف

رعى أمير منطقة الجوف الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز، بحضور وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، وضع حجر الأساس لـ6 مشاريع صحية في منطقة الجوف، وتدشين 15 مشروعا، بقيمة تتجاوز 600 مليون ريال.

ووقف أمير الجوف ووزير الصحة على مشروع تطوير مركز الرعاية الصحية في حي الشلهوب ومركز الأورام بمستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بسكاكا، مفتتحاً المشروعين ضمن حزمة المشاريع المدشنة.

وشمل وضع حجر الأساس لمشاريع تطوير الموقع العام لمستشفى الأمير متعب بن عبدالعزيز، تأهيل 4 مجمعات سكنية وتطوير وتأهيل مركز صحي الشلهوب.

كما افتتح أمير الجوف 15 مشروعا تمثلت بمشروعات سكنية لمستشفيات المنطقة والمختبر الإقليمي وبنك الدم ومركز السموم ووحدة معالجة الأورام ومشروعات تطويرية في المستشفيات.