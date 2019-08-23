ووقف أمير الجوف ووزير الصحة على مشروع تطوير مركز الرعاية الصحية في حي الشلهوب ومركز الأورام بمستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بسكاكا، مفتتحاً المشروعين ضمن حزمة المشاريع المدشنة.
وشمل وضع حجر الأساس لمشاريع تطوير الموقع العام لمستشفى الأمير متعب بن عبدالعزيز، تأهيل 4 مجمعات سكنية وتطوير وتأهيل مركز صحي الشلهوب.
كما افتتح أمير الجوف 15 مشروعا تمثلت بمشروعات سكنية لمستشفيات المنطقة والمختبر الإقليمي وبنك الدم ومركز السموم ووحدة معالجة الأورام ومشروعات تطويرية في المستشفيات.
كانت هذه تفاصيل خبر افتتاح وتأسيس 21 مشروعا صحيا بالجوف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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