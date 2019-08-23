متابعة خطط توزيع المقررات بعنيزة

وقف مدير إدارة التعليم بمحافظة عنيزة محمد بن سليمان الفريح، أمس، على استعدادات مستودعات الإدارة لبداية العام الدراسي الجديد، حيث اطلع على استكمال خطة ترحيل المقررات المدرسية للمدارس وعملية وصولها وتسليمها واستلامها، إضافة إلى أدوات مدارس الطفولة المبكرة، وتركيبها في المدارس المختارة.

كما تفقد الفريح، سير العمل بالمستودعات وخطط توزيع المقررات المدرسية، واطمأن على عملية فرز المقررات المدرسية بحسب وصولها من قبل الوزارة وتجهيزها للتوزيع وجدول إرسالها للمدارس، وبيان التوزيع لكافة الكتب الدراسية في جميع المراحل التعليمية، حيث تجول برفقته مدير الشؤون المالية والإدارية خالد الطعيمي، ومدير قسم المستودعات عبدالرحمن الصقية، ومشرف المقررات الدراسة سامي البسام، وعدد من القيادات التعليمية.