شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع سائح بريطاني أثناء ممارسة ”الطيران المجنح“ في العسير والان مع التفاصيل

أعلنت السلطات السعودية، اليوم الخميس، مصرع سائح بريطاني، خلال ممارسته رياضة ”الطيران المجنح“ بإمارة عسير، جنوب غربي المملكة.

وقالت إمارة منطقة عسير، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“، إن المغامر البريطاني أنجيلو نيكو جروبيسيك (39 عامًا)، لقي مصرعه، (يوم أمس) الأربعاء، إثر اصطدامه بأحد الجبال خلال استعراضه ببدلة الطيران المجنح، ضمن فعاليات موسم ”السودة“ السياحي.

وأوضحت أن المغامر البريطاني لم يتمكن من تقدير المسافة في النزول السريع بعد انطلاقه، مما تسبب في إحداث خلل في التوازن واصطدامه بأحد الجبال الوعرة قبل سقوطه.

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