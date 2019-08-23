فتح باب التقديم للحصول على الإقامة المميزة في السعودية والتمتع بمميزات كبيرة

أتاحت الحكومة السعودية اليوم بدء تقديم الطلبات للحصول على الإقامة المميزة للمقيمين في المملكة العربية، وذلك للحصول على مميزات جيدة وعديدة، مثل توفير تأشيرات بسهولة لزيارة الأقارب، وإمكانية استقدام عمالة منزلية داخل المساكن التي يعيشون فيها، وحرية مغادرة الأراضي السعودية والعودة لها في أي وقت، وكذلك العمل في مؤسسات القطاع الخاص والتنقل بينها بحرية وبكل سهولة، هذا بالإضافة إلى مزاولة الأعمال التجارية والاستثمارية، وامتلاك العقارات في مكة والمدينة، واستخدام الممرات المخصصة للمواطنين في المطارات.

شروط الإقامة المميزة وخطوات الحصول عليها

من شروطها أن يكون الشخص يحمل جواز سفر ساري المفعول وألا يقل عمره عن 21 سنة، وألا يكون له سوابق جنائية وصحيفته خالية ونظيفة تمامًا، كذلك تقديم تقرير طبي معتمد يثبت أن الحالة الصحية للمتقدم جيدة وخلوه من الأمراض المعدية، وذلك بتاريخ لا يتعدى الستة أشهر من تقدمه وأيضًا عليه أن يتقدم بما يثبت ملاءته المالية، وكذلك أن إقامته الحالية داخل المملكة السعودية نظامية.

وفي حالة توفر كل تلك الشروط السابقة يتم الدخول على رابط البوابة الإلكترونية للحصول على الإقامة المميزة والتسجيل فيها، حيث يقوم بتعبئة الطلب الموضح فيها ثم عمل إرسال له والمتابعة لمعرفة هل تم الموافقة على ذلك الطلب أم لا، وتأتي تلك الخطوة في سبيل سعي المملكة إلى توفير خدمات متميزة للمقيمين داخلها، خاصة في حالة المستثمرين وأصحاب المشاريع التجارية.