السعودية | السفير السعودي يزور مواطناً تعرض لإطلاق نار في اسطنبول

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شكرا لقرائتكم السفير السعودي يزور مواطناً تعرض لإطلاق نار في اسطنبول ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - زار سفير السعودية في تركيا وليد الخريجي الشاب السعودي الذي تعرض لإطلاق نار في إسطنبول.
وقال السفير في تغريدة على حسابه في "تويتر": "زرت اليوم المواطن الذي تعرض لإطلاق نار في إسطنبول، ويتلقى العلاج حالياً في أحد المستشفيات، للاطمئنان على صحته والوقوف على الخدمات الطبية التي تقدم له، ونقلت له حرص القيادة، وتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين بالحرص على سلامة المواطنين، متمنياً له الشفاء العاجل".
يذكر أن بعد الحادث الذي تعرض له الشاب السعودي، طلبت السفارة السعودية من رعاياها الحذر من ارتياد منطقتي تقسيم وشيشلي بعد غروب الشمس.
وقالت في تحذير رسمي أنه "نظراً لتعرض مواطنين أثناء تواجدهما في إحدى الكافيهات بمنطقة "شيشلي" في اسطنبول لاعتداء مسلح من قبل مجهولين نتج عنه إصابة أحدهما بطلق ناري وسرقة أمتعتهما الشخصية، فإنه يجب على المواطنين والمواطنات المتواجدين في مدينة اسطنبول أخذ الحيطة والحذر".
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