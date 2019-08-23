، بعد غدٍ .. عودة أكثر من نصف مليون معلم بمختلف المراحل لمباشرة أعمالهم بالمدارس ،

محمد بن مسعود - الدمام - إجراء الاختبارات النهائية بعد إجازة عيد الفطر المبارك

يعود بعد غدٍ الأحد أكثر من نصف مليون معلم ومعلمة بمختلف المراحل الدراسية إلى مباشرة أعمالهم بالمدارس، بعد انتهاء إجازاتهم الصيفية، استعدادًا لبداية العام الدراسي الجديد 1441 الذي ينطلق الأحد بعد القادم، وتهيئة الميدان التربوي لاستقبال ما يزيد على 6 ملايين طالب ومعلم في مختلف مراحل التعليم العام.

ويتميز هذا العام بعودة الدراسة في شهر رمضان المبارك بعد توقف 12 عامًا دراسيًا، وستكون الاختبارات النهائية بعد إجازة عيد الفطر؛ إذ ستنطلق الدراسة يوم الأحد 02 /01 / 1441 الموافق (01 /09 / 2019)، وستكون بداية الدراسة للفصل الدراسي الثاني 24 /05 / 1441 الموافق (19 / 01 /2020).

وتبدأ إجازة عيد الفطر 14 / 09 /1441 الموافق (07 / 05 /2020).على أن تكون بداية الدراسة بعد إجازة عيد الفطر 08/10/1441 الموافق (31 / 05 /2020). وستكون بداية اختبار الفصل الدراسي الثاني 10 /10/ 1441 الموافق (02 / 06 /2020)، على أن تكون بداية إجازة نهاية العام 19 /10/ 1441 الموافق (11 / 06 /2020).

وسيشهد العام الدراسي الجديد بحسب وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ تحولاتٍ كبرى على خريطة التعليم يمتد أثرُها لسنواتٍ قادمة، تطمحُ وزارة التعليم من خلالها إلى تحقيقِ أولوياتٍ استراتيجيةٍ تُسهِمُ في بناءِ الإنسانِ، وتدعمُ مسيرةَ العملِ التعليمي، كما سيفتح تطبيق مشروع مدارسِ الطفولةِ المبكرة هذا العام -والذي أقره مجلس الوزراء - آفاقًا تربويةً جديدةً، ويضيف توسّعًا كبيرًا في رياضِ الأطفالِ من خلال إسنادِ تدريسِ الصفوفِ الأوليِّةِ للبنين إلى المعلماتِ في أكثرِ من ألفٍ وأربعِ مئةِ مدرسةٍ، وذلك وفقَ حِزمةٍ من الإجراءاتِ والتنظيماتِ الإداريَّة التي وضعتَها الوزارة؛ لضمان جودَةِ التطبيقِ بما يؤثر إيجابًا في تحسينِ نواتجِ التعلُّم، ويحقِّقُ متطلباتِ النمو للطلاب والطالبات في هذه المرحلة.

كما توقع الوزير آل الشيخ أن يكون هذا العامُ - بمشيئة الله - شاهدًا على نقلةٍ كبيرةٍ في تطبيقِ لائحةِ الوظائفِ التعليمية وسلّمِ الرواتبِ الجديد، رغبة في تحسين الأداءِ وتحقيقُ الرضا الوظيفي .

وبحسب التقويم الدراسي المنشور بموقع وزارة التعليم للأعوام الدراسية الثلاثة المقبلة (1441 / 1442 / 1443) تمتد فيها أيام العام الدراسي خلال 10 أشهر تقريبًا من المحرم إلى شوال بينما سيتمتع الطلاب بإجازات صيفية لن تتجاوز الثلاثة أشهر!

حيث ستنطلق الدراسة العام الدراسي الجديد (1441) في 02/01/1441 الموافق 01/ 09 /2019 بينما ستكون بداية إجازة نهاية العام 19/10/144 الموافق 11 /06/ 2020 .

وستكون بداية الدراسة للعام الدراسي المقبل ( 1442) 11 /01/ 1442 الموافق 30 / 08/2020، بينما ستكون بداية إجازة نهاية العام 22 /10/ 1442 الموافق 03 /06/ 2021.

بينما ستبدأ الدراسة للعام (1443) 21/ 01 /1443 الموافق 29 /08/ 2021، بينما ستكون بداية إجازة نهاية العام 03 /11/ 1443 الموافق 02 /06/ 2022.