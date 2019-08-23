، ‏‫ماذا حدث في "هيئة الغذاء والدواء"؟.. رسالة خاطئة تكشف الرواتب الفلكية ثم تهديدات بـ"الفصل" ،

محمد بن مسعود - الدمام - تعيش الهيئة العامة للغذاء والدواء أزمة تسرب وثيقة داخلية تتعلق برواتب موظفيها بعد تسكينهم على سلم رواتب جديد للهيئة.

الأزمة بدأت عندما رغبت إدارة الموارد البشرية في الهيئة إبلاغ موظفيها بالمراتب الوظيفية الخاصة بهم في السلم الجديد، وبدلاً من إرسال بيانات كل موظف على إيميله الرسمي الخاص، تم إرسال الملف الذي يحوي بيانات الموظفين على جميع موظفي الهيئة.

ملف الأزمة كان يتضمن تبايناً في الرواتب وطريقة التسكين على السلم الجديد، ورواتب فلكية تصل إلى ٨٠ ألف ريال لبعض الموظفين.

الهيئة حاولت تدارك الأمر بإرسال رسالة بريدية تبيّن الخطأ التقني أعقبتها بمحاولات لحذف الملف قبل أن تختتم محاولاتها ببعث رسالة تهديد على شكل إنفوغرافيك توعوي أكدت فيه لموظفيها أن إفشاء الأسرار المتعلقة بالعمل تعرضهم لعقوبة الفصل بدون مكافأة.

أزمة الهيئة وصلت لمواقع التواصل الاجتماعي وتم تداولها على نطاق واسع خلال اليومين الماضيين فيما لا يزال إعلام الهيئة صامتاً ولم يدلِ بأي تعليق أو توضيح.