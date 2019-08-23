حج / مغادرة 163 حاجًا عبر شركة طيران أمريكية من مطار الملك عبدالعزيز الدولي



جدة 21 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 22 أغسطس 2019 م واس

غادرت اليوم من مطار الملك عبدالعزيز الدولي الصالة رقم (1) إحدى رحلات شركات الطيران الأمريكية, وعلى متنها 163 راكباً أمريكياً بعد أداءهم فريضة الحج.

وكانت الشركة قد دشنت الرحلات الأمريكية المباشرة إلى مطارات المملكة بعد توقف منذ عام 1997م، عندما وصلت يوم 31 يوليو الماضي إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي وعلى متنها حجاج أمريكا.

وقال مدير عام مطار الملك عبدالعزيز الدولي عصام بن فؤاد نور من جهته إن الهيئة العامة للطيران المدني حرصت على تقديم كل التسهيلات الممكنة لوصول ومغادرة رحلة الطيران الأمريكية، مؤكداً أن ذلك سيسهم في تحفيز باقي الناقلات الجوية الأمريكية لتسيير الرحلات بين الدولتين الصديقتين.

وأضاف أن استكمال كافة الإجراءات اللازمة لوصول ومغادرة الرحلة يؤكد جاهزية مطار الملك عبدالعزيز الدولي لاستقبال الرحلات من مختلف أنحاء العالم، مشيراً إلى حرص القيادة الرشيدة توفير كل ما من شأنه الرقي بمنظومة النقل الجوي بالمملكة.

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23:16ت م

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