فيديوجراف.. أبرز الصفقات الأجنبية في ميركاتو الدوري السعودي 2019‎

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - انطلقت منافسات الدوري السعودي للمحترفين، الخميس، بعد ميركاتو قوي لأندية الدوري شهد التعاقد مع العديد من الأسماء.

وشهد الميركاتو الصيفي في الدوري السعودي للمحترفين كالعادة إنفاق الملايين على صفقات أجنبية قوية.

ربما كان الاسم الأهم هو أندريه كاريلو الذي تحول انتقاله إلى الهلال من بنفيكا البرتغالي من إعارة لبيع نهائي عقب قيادته منتخب بيرو للتأهل إلى نهائي كوبا أمريكا.



وفي الإطار نفسه، تعاقد الأهلي السعودي مع الصربي دانييل أليكسيتش والبوسني ألفيس ساريتش.

ويستعرض الفيديوجراف التالي أبرز الصفقات الأجنبية في ميركاتو الدوري السعودي للمحترفين..