جيامباولو يؤجل الظهور الأول للجزائري بن ناصر مع ميلان

ينوي ماركو جيامباولو، مدرب ميلان الإيطالي، تأجيل الظهور الأول لنجمه الجزائري إسماعيل بن ناصر، وفقا لما كشفت عنه تقارير إعلامية إيطالية.

وأكدت صحيفة "لاجازيتا ديلو سبورت" في هذا السياق أن المدرب يخطط لمنح المزيد من الوقت لنجمه الجزائري من أجل الـتأقلم مع طريقة اللعب التي ينوي اعتمادها خلال الموسم الحالي (4-3-2-1).

وتبعا لذلك لن يشارك النجم الجزائري أساسيا في مباراة الأسبوع الأول أمام أودينيزي المقرر إقامتها (الأحد) على ملعب فريولي، على أن يظهر منذ البداية خلال مواجهة الجولة الثانية أمام بريشيا.

وتجد الإشارة إلى أن "الروسونيري" تعاقد مع لاعب الوسط الجزائري بتوصية من مدربه الجديد الساعي لبناء فريق قادر على إعادة أمجاد النادي على الصعيدين المحلي والقاري.

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وكان بن ناصر تألق مع إمبولي خلال الموسم الماضي وفرض نفسه واحدا من أفضل نجوم النسخة الأخيرة من الدوري الإيطالي.

واستعاد اللاعب توهجه في إيطاليا بعد تجربتين غير موفقتين مع أرسنال الإنجليزي وتور الفرنسي.

ولعب النجم الأسبق لمنتخبات فرنسا للشباب دورا كبيرا في فوز منتخب الجزائر بمسابقة كأس أمم أفريقيا، حيث صنع ثلاثة أهداف خلال المباريات السبع التي شارك فيها.

يذكر أن الأخير تم اختياره أفضل لاعب خلال دورة مصر 2019 من قبل اللجنة الفنية التابعة للاتحاد الأفريقي لكرة القدم.

ويعتبر بن ناصر ثالث لاعب جزائري يحمل قميص ميلان بعد كل من سمير بلوفة (1997-2000) وجمال مصباح (2012-2013).