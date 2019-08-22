حيلة إيرانية.. أين ذهبت الناقلة المحتجزة؟

2019-08-22

متابعات الخليج 365 - ترجمة: محمود نبيل

عكفت وسائل الإعلام الأجنبية على تحديد موقع واتجاه ناقلة إيران المثيرة للجدل، والتي احتجزت لمدة تزيد عن شهر في جبل طارق.

أين ذهبت الناقلة؟

وخلال متابعة بعض وسائل الإعلام الأجنبية، وبالتحديد موقع “فيسيل ترافيك” المعني بمتابعة حركة السفن بشكل كامل خلال مساراتها البحرية، أكد الموقع أن ناقلة إيران المعروفة باسم “جريس 1” قبل أن يتم تغيير اسمها إلى “أدريان داريا 1” تحركت صوب ميناء كالاماتا اليوناني بالفعل.

وأشار الموقع إلى أن بيانات تحركها أكدت تواجدها صباح اليوم الخميس في منطقة بالبحر المتوسط بين جزيرتي سردينيا الإيطالية والبليار الإسبانية، وهو ما يعني أنها في الطريق إلى الميناء اليوناني، والذي من المتوقع أن تصل إليه يوم الاثنين المقبل الموافق 26 أغسطس.

وترسو ناقلات النفط أحيانًا خارج الميناء لتخزين المواد أو تغيير الطاقم، لكنهم لا يستطيعون التزود بالوقود هناك، كما أنه لم يتم إبلاغ سلطات الموانئ في كالاماتا بنية السفينة الوصول إلى الميناء، وفقًا لما قاله مدير الميناء بالنيابة.

حيلة إيرانية مكشوفة

ويتمثل الإجراء الأكثر احتمالاً في قيام السفينة بتفريغ حمولتها على متن سفن أصغر في عملية تُعرف باسم النقل من سفينة إلى أخرى، ثم تقوم هذه الناقلات الأصغر بتسليم الشحنة إلى وجهتها النهائية.

وقبل القيام بذلك، ربما تقوم الناقلة أدريان داريا 1 بإغلاق جهاز الإرسال والاستقبال الذي يُشير إلى موقعها، ثم الانتظار إلى الليل حتى تتمكن من إخفاء أفعالها وإتمام عملية النقل إلى السفن الأصغر.

ولا يزال من غير الواضح أين ستنتهي رحلة السفينة، حيث قدمت إيران تأكيدات لحكومة جبل طارق بأن السفينة لن تبحر إلى سوريا.