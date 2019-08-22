شكرا لقرائتكم أمطار رعدية وغبار على 5 مناطق غداً ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-08-22 أمطار رعدية وغبار على 5 مناطق غداً متابعات الخليج 365 - الرياض توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على خمس مناطق غداً. Advertisements وتشمل الحالة الجوية مناطق جازان، عسير، الباحة ومرتفعات مكة المكرمة تمتد إلى مرتفعات المدينة المنورة. كما توقعت الأرصاد، في تقريرها عن حالة الطقس المتوقعة غداً الجمعة بمشيئة الله، أن تكون سماء غائمة إلى غائمة جزئياً على مناطق (الرياض، القصيم، حائل، تبوك).









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