سفير المملكة لدى تركيا يزور المواطن الذي تعرض لإطلاق نار

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سفير المملكة لدى تركيا يزور متابعات الخليج 365 الذي تعرض لإطلاق نار
متابعات الخليج 365 - واس
زار سفير خادم الحرمين الشريفين لدى تركيا المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي اليوم متابعات الخليج 365 الذي يتلقى العلاج في أحد مستشفيات إسطنبول، والذي أصيب بإطلاق نار عليه.
ونقل الخريجي تمنيات القيادة الرشيدة له بالشفاء العاجل، واطمأن على جودة الخدمات الطبية المقدمة له. مؤكداً حرص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – الدائم على المواطنين أينما كانوا.
وتقوم السفارة والقنصلية بالتنسيق مع السلطات التركية في إسطنبول بمتابعة التحقيق في القضية حتى تقديم المعتدين للعدالة.
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