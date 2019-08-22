سفير المملكة لدى تركيا يزور المواطن الذي تعرض لإطلاق نار

2019-08-22

سفير المملكة لدى تركيا يزور متابعات الخليج 365 الذي تعرض لإطلاق نار

متابعات الخليج 365 - واس

زار سفير خادم الحرمين الشريفين لدى تركيا المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي اليوم متابعات الخليج 365 الذي يتلقى العلاج في أحد مستشفيات إسطنبول، والذي أصيب بإطلاق نار عليه.

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ونقل الخريجي تمنيات القيادة الرشيدة له بالشفاء العاجل، واطمأن على جودة الخدمات الطبية المقدمة له. مؤكداً حرص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – الدائم على المواطنين أينما كانوا.

وتقوم السفارة والقنصلية بالتنسيق مع السلطات التركية في إسطنبول بمتابعة التحقيق في القضية حتى تقديم المعتدين للعدالة.







