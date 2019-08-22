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2019-08-22 بالأسماء.. النقل تدعو 76 مرشحاً لاستكمال إجراءات التوظيف متابعات الخليج 365 - الرياض أعلنت وزارة النقل، اليوم الخميس، عن ترشيح 76 متقدماً ومتقدمة على الوظائف المعلن عنها بتاريخ 6 شوال 1440هـ. ودعت الوزارة المرشحين والمرشحات إلى استكمال إجراءات الكشف الطبي وفق آلية وزارة الخدمة المدنية مع تحديد تاريخ 6 محرم 1441هـ آخر موعد للانتهاء من الكشف الطبي. Advertisements وأوضحت وزارة النقل أنها ستعد المرشحين والمرشحات غير مستكملي إجراءات الكشف الطبي عادِلين عن الوظيفة، مُشددة على أنه لا يحق لهم بعد ذلك المطالبة بها. أسماء المرشحين أسماء المرشحات









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